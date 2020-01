Il governo istituisce un'unità speciale antimafia a Foggia

Istituita sezione Dia a Foggia

Parigi, 17 gen - (Agenzia Nova) - La giustizia italiana si organizza per combattere il ritorno della criminalità organizzata in Puglia. Lo scrive il quotidiano francese “Mediapart”, spiegando che ieri, 16 gennaio, il governo ha isituito un'unità distaccata della Direzione investigativa antimafia (Dia) a Foggia. Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha annunciato “l'invio di un contingente straordinario di forze di polizia” al termine di un vertice organizzato nella città pugliese insieme alla Polizia e al commissario anti-racket, Annapaola Porzio. In queste ultime due settimane, a Foggia, sono esplose due bombe artigianali contro Cristian Vigilante, testimone chiave nell'inchiesta contro la criminalità organizzata pugliese, la sacra corono unita. Le esplosioni non hanno causato né vittime né feriti. La prima deflagrazione, avvenuta il 3 gennaio, ha distrutto l'auto di Vigilante.

Italia e Algeria puntano su dialogo per risolvere crisi

Madrid, 17 gen - (Agenzia Nova) - Italia e Algeria intendono puntare sul dialogo per risolvere la crisi in Libia, in un approccio comune. Lo sottolinea il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", commentando l'incontro tenuto ieri, 16 gennaio, ad Algeri tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il primo ministro algerino, Abdelaziz Djerad. I due capi di governo hanno dichiarato di condividere "una visione e un approccio comuni" sulla questione libica, "motivo di preoccupazione" per Italia e Algeria. L'incontro tra Djerad e Conte è stato dedicato ai preparativi della conferenza di Berlino sulla Libia che, sotto l'egida dell'Onu, si terrà il 19 gennaio prossimo nella capitale tedesca. In particolare, Conte e Djerad hanno discusso degli "sforzi della comunità internazionale per contenere il conflitto in Libia" e per cercare di fornire una "soluzione sostenibile" alla crisi in corso nel paese. "El Pais" sottolinea come Conte abbia esplicitamente respinto qualsiasi intervento militare in Libia, sottolineando invece che "è arrivato il momento del dialogo e del consenso". Il presidente del Consiglio ha aggiunto: "Dobbiamo fare affidamento sugli strumenti della diplomazia, che sono sempre più efficaci delle armi, perché offrono un'opzione di pace e stabilità".

Ritorna il dibattito sull'età pensionabile

Parigi, 17 gen - (Agenzia Nova) - In Italia si riaccende il dibattito sull'aumento dell'età pensionabile. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che “gli italiani sono ossessionati dalle loro pensioni” visto che questo tema torna in ogni campagna elettorale. Una tendenza riconducibile al fatto che la popolazione italiana è la più vecchia dell'Unione europea e nella Penisola lo scorso anno ci sono state 433mila nascite, contro le 753mila registrate in Francia. Secondo le ultime cifre dell'Inps e dell'Istat, nel paese ci sono 18 milioni di pensionati, per una spesa complessiva di 293 miliardi di euro all'anno. Per circa 7,4 milioni di famiglie la pensione rappresenta la principale forma di reddito. La riforma Fornero adottata nel 2011 durante il governo dell'allora presidente del Consiglio Mario Monti ha innalzato la soglia per l'età pensionabile a 67 anni per gli uomini e a 66 anni per le donne. Il governo composto da Movimento 5 Stelle e Lega ha cercato di alleggerire questa misura introducendo la “quota 100”, che permette di andare in pensione a 60 anni con 40 di contributi, ma l'attuale esecutivo vuole portare la soglia a 64 anni.

Accordo in vista Fca-Hon Hai per sviluppo auto elettriche

Parigi, 17 gen - (Agenzia Nova) - Fiat Chrysler Automoblies (Fca) e il gruppo cinese Hon Hai, proprietario di Foxconn, puntano a creare un'impresa comune per la produzione di automobili elettriche e connesse. Lo riferisce il quotidiano francese “La Tribune”, riportando un annuncio fatto da Hon Hai ieri, 16 gennaio. Secondo una fonte, l'azienda sarà detenuta al 5 per cento da Fca, mentre Hon Hai non avrà più e 40 per cento. I veicoli realizzati saranno destinati principalmente al mercato cinese, anche se molti punti restano da definire. I due gruppi dovrebbero firmare un accordo nei prossimi mesi. Quest'anno il gruppo italo-statunitense dovrebbe mettere in commercio una nuova Fiat 500 elettrica.

Gara tra i borghi per ospitare Jennifer Lopez

Londra, 17 gen - (Agenzia Nova) - Diversi borghi italiani stanno cercando di attrarre l'attenzione della cantante e attrice statunitense Jennifer Lopez, che ha recentemente dichiarato di voler lasciare Hollywood e cercare una vita tranquilla in Italia. Come riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph", i sindaci di numerosi paesi stanno facendo a gara nell'elencare i pregi e le bellezze dei rispettivi borghi. Tuttavia, vi è anche un risvolto drammatico in questa competizione. In tutta Italia, i paesi si stanno progressivamente spopolando e rischiano di diventare "borghi fantasma". Falliti tutte gli altri tentativi e le idee per rivitalizzarli, per molti di questi centri l'arrivo di Jennifer Lopez potrebbe essere l'unica speranza di sopravvivenza.

