Salvini chiede di essere processato sul caso Gregoretti

Salvini chiede che gli venga tolta l'immunità



Berlino, 20 gen 08:26 - (Agenzia Nova) - Mentre manca una settimana alle elezioni regionali che si terranno il 26 gennaio prossimo in Emilia-Romagna e Calabria, il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto che gli venga tolta l'immunità e possa essere sottoposto a processo per il caso della nave Gregoretti. È quanto afferma il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo cui, con la sua richiesta, Salvini mira a ottenere “un beneficio politico dalle indagini contro di lui” in vista del voto in Emilia-Romagna e Calabria. Salvini “vuole dunque essere assicurato alla giustizia”. Durante un comizio tenuto a Maranello in provincia di Modena il 18 gennaio scorso, il leader leghista ha dichiarato “Processatemi!” per tre volte, tra le acclamazioni dei suoi sostenitori. Per la “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta di una nuove dimostrazione dell'abilità di Salvini nelle tecniche di mobilitazione del consenso, questa volta in vista delle regionali in Emilia-Romagna.

Libia: Conte, Italia pronta a svolgere ruolo di primo piano



New York, 20 gen 08:26 - (Agenzia Nova) - L'Italia è pronta a ricoprire un ruolo di primo piano nel monitoraggio di un eventuale accordo di cessate il fuoco in Libia, ha dichiarato ieri mattina il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la conclusione della Conferenza di pace di Berlino. Lo riferisce il "New York Times". "Siamo assolutamente disponibili a essere in prima linea per quanto riguarda l'impegno ad assumerci la responsabilità in questa direzione, per monitorare la pace", ha detto il premier ai giornalisti. "Ovviamente dovremo passare attraverso un Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e successivamente potremo definire questo impegno", ha concluso il presidente del Consiglio.

Italia: Bologna, in migliaia a manifestazione Sardine contro Salvini



Londra, 20 gen 08:26 - (Agenzia Nova) - Decine di migliaia di persone hanno partecipato alla manifestazione che il movimento delle Sardine ha organizzato ieri, 19 gennaio, a Bologna contro il leader della Lega Matteo Salvini, mentre manca una settimana alle elezioni regionali che so terranno in Emilia-Romagna e in Calabria il 26 gennaio prossimo. Come riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph", il voto in Emilia-Romagna è considerato la madre di tutte le battaglie per il Partito democratico (Pd), erede di quella sinistra che ha governato la regione per più di 70 anni. Una vittoria del centrodestra in Emilia-Romagna potrebbe quindi avere serie conseguenze per la tenuta del governo, formato dal Pd con il Movimento 5 Stelle (M5S). Gli ultimi sondaggi, prevedono una lotta testa-a-testa. Il candidato del Pd, Stefano Bonaccini, dovrebbe vincere ottenendo tra il 45 ed il 47 per cento delle preferenze. L'esponente della Lega Lucia Borgonzoni, che guida la coalizione di centrodestra, avrebbe invece il 43-45 per cento dei voti.

Imprese: Autostrade per l'Italia si gioca il tutto per tutto



Parigi, 20 gen 08:26 - (Agenzia Nova) - Autostrade per l'Italia, controllata del gruppo Atlantia, ha annunciato il piano strategico 2020-2023, che prevede 7,5 miliardi di euro per nuovi investimenti e la manutenzione della rete. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che la famiglia Benetton, azionista di maggioranza di Atlantia, si gioca il “tutto per tutto” per salvare le sue concessioni, a rischio dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, avvenuto il 14 agosto del 2018. Della somma annunciata, 5,4 miliardi di euro sono destinati alla manutenzione, il 40 per cento in più rispetto agli investimenti precedenti. Il gruppo prevede anche l'assunzione di mille dipendenti per realizzare l'obiettivo. Il Movimento 5 Stelle è deciso a revocare le concessioni all'azienda, mentre il suo alleato di governo, il Partito democratico, preferisce la via del compromesso. “Autostrade per l'Italia deve e può cambiare. Questo piano strategico ne è la prova”, ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato dell'azienda.

Arte: il Klimt ritrovato a Piacenza è autentico



Berlino, 20 gen 08:26 - (Agenzia Nova) - È autentico il “Ritratto di signora”, l'opera del pittore austriaco Gustav Klimt (1862-1918), ritrovato a dicembre scorso presso la Galleria Ricci Oddi di Piacenza, da dove era stato trafugato nel 1997. Come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”, a seguito del ritrovamento si erano rapidamente diffusi dubbi sull'autenticità del quadro di Klimt e la procura di Piacenza aveva avviato le indagini sul caso. Gli inquirenti hanno ora confermato che il “Ritratto di signora è originale”. Per la Galleria Ricci Oddi, la tela ha un valore compreso tra i 60 e i 100 miliardi di euro.

