Il fallimento di Thomas Cook fa male anche all'Italia

Il governo vuole voltare la pagina anti-europeista di Salvini

Parigi, 24 set - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo italiano nato da un’alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico (Pd) vuole abbandonare la linea anti-europeista di Matteo Salvini, leader della Lega che nel precedente governo copriva le cariche di ministro dell’Interno e vicepremier. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos” in un editoriale, sottolineando che l’Europa si è rassicurata nel vedere la terza economia dell’Unione rientrare “nei ranghi”. La nomina dell’ex presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, a commissario europeo per gli Affari economici è la prova del ritorno dell’Italia “nel concerto europeo”. Per la prima volta Roma occupa un posto rilevante e particolarmente delicato nell’esecutivo europeo. I problemi economici restano per l’Italia, che chiede una revisione del patto di stabilità dopo aver evitato per due volte una procedura di infrazione per deficit eccessivo. La crescita della Penisola ha registrato un aumento dello 0,2 per cento quest’anno, il tasso di disoccupazione è destinato a crescere e la produzione industriale stagna.

Delrio, nuovo governo si aspetta flessibilità sui conti

New York, 24 set - (Agenzia Nova) - Il nuovo governo italiano è fiducioso di poter far leva sulle migliori relazioni con l'Unione europea per ottenere da Bruxelles un approccio più flessibile nella definizione del bilancio per il 2020, specie per quanto riguarda il disavanzo pubblico. Lo ha dichiarato in una intervista a "Bloomberg" l'ex ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, capogruppo del Partito democratico alla Camera dei deputati. "Credo che questo governo inizi con maggiore credibilità a Bruxelles, cosicché potremo condurre un negoziato su basi solide, e non partendo dall'assunzione che misure possano portare il prodotto interno lordo al 2 per cento. Questo sarebbe ridicolo", ha dichiarato Delrio. L'Ue - ricorda "Bloomberg" - prevede che quest'anno il prodotto interno lordo crescerà dello 0,1 per cento. "Non credo che ci sarà una guerra con Bruxelles, credo ci sarà una discussione", ha detto Delrio. "Siamo fiduciosi che otterremo flessibilità, anche in considerazione della situazione economica dell'eurozona, che non è brillante".

Fallimento Thomas Cook, albergatori italiani temono perdite per migliaia di euro

Madrid, 24 set - (Agenzia Nova) - Il fallimento del tour operator britannico Thomas Cook avrà un impatto molto significativo e causerà perdite di migliaia di euro al settore turistico italiano. A lanciare l'allarme, gli albergatori del Belpaese che, dopo l'entrata in "liquidazione immediata" del gigante del Regno Unito, hanno chiesto al governo giallorosso di intercedere per limitare i danni. Lo rende noto il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", precisando che, secondo Federalberghi, il crack di Thomas Cook potrebbe "causare uno tsunami" in Italia e far perdere, in alcuni casi, centinaia di migliaia di euro.

Il ministro Spadafora al "Pais", mi impegno ad eliminare il razzismo dagli stadi

Madrid, 24 set - (Agenzia Nova) - "Durante il mio mandato, mi impegno ad eliminare il razzismo dagli stadi, anche a costo di prendere decisioni impopolari": lo ha dichiarato il neo ministro dei Giovani e dello sport, Vincenzo Spadafora, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais", commentando l'ennesimo episodio di razzismo registrato lo scorso fine settimana. "Non credo che l'Italia sia un paese più razzista degli altri - ha spiegato il grillino - mi occupo di giovani e sport e posso garantire che dal punto di vista educativo e sportivo farò il possibile". Spadafora ha poi aggiunto che "è arrivato il momento che ognuno di assuma le proprie responsabilità", in riferimento alle "istituzioni, alla politica, alle federazioni e ai tifosi". "E' necessario che si comprenda una volta per tutte che non c'è spazio per il razzismo né dentro né fuori dagli stadi", ha insistito Spadafora, assicurando che si riunirà "a breve con tutti i rappresentanti dello sport per accordarsi su un vero cambio di marcia, con sanzioni più dure e più efficaci". "Il mio obiettivo è fare in modo che siano i tifosi stessi a prendere le distanze dai vicini di posto razzisti e se non vogliono farlo per convinzione che lo facciano almeno per convenienza", ha concluso il ministro del Movimento 5 stelle.

Moda: pazzi per Milano

Londra, 24 set - (Agenzia Nova) - Il quotidiano britannico "Financial Times" dedica un approfondimento alla Settimana della moda di Milano, concentrandosi principalmente sulle sfilate conclusive, tenute da Gucci e Missoni. Durante l'evento di Gucci, lo stilista Allessandro Michele ha presentato abiti che sembravano ispirarsi ai malati psichiatrici del film "Qualcuno volò sul nido del cuculo".

