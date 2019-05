Italia-Ue: Roma è il “cattivo allievo” dell'Eurozona

- Secondo le stime della Commissione europea pubblicate il 7 maggio scorso, l’Italia è il “cattivo allievo” dell'Eurozona, con una crescita inferiore alla media per il 2019 e il 2020 e un debito da record. Ne parla il settimanale francese “Le Point”, spiegando che queste previsioni potrebbero creare nuovi attriti tra il governo italiano e Bruxelles. Tuttavia, a meno di tre settimane dalle elezioni europee, la Commissione vuole mantenere i toni bassi. “Non vedo nessuna novità”, ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, commentando le previsioni della Commissione europea. Le stime di Bruxelles prevedono per l'Italia una crescita dello 0,1 per cento per il 2019 e dello 0,7 per cento per il 2020. Roma aveva invece annunciato lo 0,2 per cento per quest’anno e lo 0,8 per cento per il prossimo.