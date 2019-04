La maledizione elettorale che impedisce a Lega e M5s di far cadere il governo

In Italia una crisi dal sapore elettorale

Madrid, 24 apr 08:28 - (Agenzia Nova) - In Italia c'è una norma non scritta secondo cui chi fa cadere un governo, finisce poi per pagarla cara. E' per questo motivo che, all'interno di Lega e Movimento 5 stelle, i due partiti di maggioranza, nessuno vuole essere additato come il responsabile di un'eventuale crisi, sebbene ogni giorno ci sia un motivo per scontrarsi. Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Pais" sottolineando che, al momento, sono diversi i motivi che rendono tesi i rapporti fra le due forze di coalizione: i tagli fiscali proposti da Matteo Salvini, le celebrazioni del 25 aprile, i fondi da destinare a Roma Capitale. A surriscaldare il termometro che misura la tensione nel governo, ci sono poi le elezioni europee del 26 maggio e la necessità di distinguersi e dettar legge per accattivare l'elettorato indeciso.



Eurostat, debito pubblico italiano salito al 132,2 per cento nel 2018

Berlino, 24 apr 08:28 - (Agenzia Nova) - Per la maggior parte degli Stati membri dell'Eurozona, il debito pubblico è diminuito nel 2018, tranne per Italia e Grecia. In particolare, secondo i dati diffusi nella giornata di ieri 23 aprile dall'Ufficio statistico dell'Ue (Eurostat), il disavanzo italiano è aumentato dal 131,4 per cento del Pil nel 2017 al 132,2 per cento nel 2018. Risultato peggiore soltanto per la Grecia, che si conferma il paese più indebitato tra tutti i membri dell'Eurozona. Tra il 2017 e il 2018, il debito pubblico greco è, infatti, salito dal 176,2 al 181,1 per cento del Pil, si legge sul quotidiano tedesco “Handelsblatt”.



Il debito dell'Italia fa paura all'Eurozona

Londra, 24 apr 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Eurozona è preoccupata per l'elevato debito pubblico e per la debole crescita dell'Italia ed ha bisogno che Roma prepari la prossima legge di stabilità "in maniera credibile". Lo scrive oggi il quotidiano britannico "The Times", commentando le dichiarazioni del presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno. In particolare, per il politico portoghese è "essenziale" che l'Italia, terza economia dell'Eurozona, coniughi la crescita con il raggiungimento degli obiettivi di bilancio nel rispetto della normativa europea.

Il fondo Oaktree investirà un miliardo di euro nel settore alberghiero italiano

Parigi, 24 apr 08:28 - (Agenzia Nova) - Il fondo statunitense Oaktree investirà un miliardo di euro nel settore alberghiero dell'Italia. Lo riferisce il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che gli hotel italiani interessano sempre di più gli investitori stranieri. Secondo un rapporto preparato da Confindustria Alberghi, Cassa depositi e prestiti e Horwarth, entro il 2022 in Italia vi saranno 16mila nuove stanze d’albergo e 120 strutture in più. Oaktree ha acquistato per 300 milioni di euro un portafoglio di hotel dalla società di gestione del risparmio Castello Sgr con l’obiettivo di creare la più importante piattaforma di alberghi di lusso in Italia. Nei prossimi mesi, il fondo statunitense ha previsto un altro investimento da 700 milioni di euro in Italia. Oaktree intende acquistare alberghi per ristrutturarli e rivalorizzarli in città come Firenze, Milano, Capri o Taormina.



