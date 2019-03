Berlino, 14 mar 08:31 - (Agenzia Nova) - Benito Mussolini “ha fatto anche alcune cose buone”, ha affermato il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, durante un'intervista rilasciata ieri, 13 marzo, alla Zanzara su Radio 24 . A Tajani è stato chiesto cosa ne pensasse del duce del fascismo: “Ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese, poi le bonifiche…insomma da un punto di vista di fatti concreti realizzati, non si può dire che non abbia fatto nulla. Se bisogna essere onesti ha fatto strade, ponti, edifici, impianti sportivi, ha bonificato tante parti della nostra Italia… se uno dà un giudizio storico deve essere obiettivo”, ha ricordato Tajani per poi sottolineare: “Non sono fascista, non sono mai stato fascista”. Quando i conduttori gli hanno chisato se qualcosa del fascismo andasse “salvato”, Tajani ha risposto che “Mussolini, fino a quando non ha dichiarato guerra al mondo intero seguendo Hitler, fino a quando non s’è fatto promotore delle leggi razziali, e a parte la vicenda drammatica di Matteotti, ha fatto delle cose positive” e ha aggiunto: “Certamente non era un campione della democrazia. Però alcune cose sono state fatte, perché bisogna dire sempre la verità, altrimenti saremmo disonesti nel dire 'no non ha fatto nulla'. Ha fatto le strade? Sì. Ha fatto le infrastrutture? Sì. Ha fatto l’istituto per la ricostruzione industriale? Sì. Ha fatto gli impianti sportivi? Sì, è vero”.

Quelle di Tajani su Mussolini sono “parole che hanno innescato grande indignazione” anche in Europa, riferisce il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. In particolare, il presidente dell'Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (Sd) al Parlamento europeo, Udo Bullmann, ha definito “incredibili” le affermazioni di Tajani. “Come può il presidente del Parlamento europeo negare così il carattere del fascismo?”, si è inoltre chiesto Bullmann in un messaggio sul proprio profilo Twitter.

Per il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, le sue affermazioni in cui ricordava che Benito Mussolini “ha fatto anche alcune cose buone” in Italia sono state “manipolate”. “Sono inorridito dalla manipolazione dei miei commenti sul fascismo. Sono sempre stato un antifascista convinto, non permetto a nessuno di dire nient'altro. La dittatura, le leggi razziali e le vittime del fascismo sono il capitolo più oscuro della storia dei rapporti tra Italia e Unione europea”.