La propaganda si trasforma in legge. Conseguenze del decreto sicurezza

Immigrazione: la legge di Salvini

- Lo sgombero del secondo principale centro di accoglienza italiano, che si è concluso lo scorso 1° febbraio dopo una drammatica settimana, è la definitiva cristallizzazione della dottrina imposta dal vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Lo scrive il quotidiano spagnolo "El Pais" che, in un lungo articolo dal titolo "La legge di Salvini", spiega le conseguenze del recente decreto sicurezza, un provvedimento fortemente voluto dal leader leghista. Con l'entrata in vigore della nuova legge, evidenzia il giornale, circa 12.000 migranti, nel Paese con un permesso umanitario, perderanno il diritto all'accoglienza e si ritroveranno in strada, senza alcun aiuto. "La pacchia è finita", ripete Salvini, secondo cui ci sarebbero ragioni di sicurezza ed economiche dietro alla chiusura di tali infrastrutture. La propaganda si trasforma così in legge, in un momento in cui, grazie alle politiche dell'ex titolare dell'Interno Marco Minniti, si registra il maggior calo di arrivi via mare in otto anni: 23.371 nel 2018, l'80 per cento in meno rispetto al 2017.