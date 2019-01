Strasburgo dice al governo italiano di aiutare i migranti della Sea Watch

Cedu, l'Italia deve adottare misure di emergenza per i migranti della Sea Watch 3

Berlino, 30 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Italia “deve adottare misure di emergenza” per aiutare i 47 migranti a bordo della nave Sea Watch 3, operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch e isolata dalla Capitaneria di porto al largo di Siracusa. In particolare, le autorità italiane dovranno fornire ai migranti della Sea Watch 3 “assistenza medica, generi alimentari e bevande il prima possibile”. È quanto ha disposto ieri, 29 gennaio, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), secondo quanto riferito dall'emittente radiofonica tedesca “Deutsche Welle”. Alla Cedu Sea Watch aveva presentato ricorso contro l'Italia per l'isolamento della Sea Watch 3.

Continua a leggere l'articolo di Deutsche Welle

Il voto sull'immunità di Salvini minaccia la stabilità del governo

Madrid, 30 gen - (Agenzia Nova) - Il governo rischia di cadere prima del previsto. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", spiegando che in mattinata inizieranno i lavori della Giunta per le elezioni e l'immunità del Senato che dovrà decidere se concedere o meno l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, accusato dal Tribunale dei ministri di Catania di abuso di potere e sequestro di persona per aver bloccato lo sbarco di 177 migranti dalla nave militare Diciotti. Secondo quanto si apprende, infatti, i senatori del Movimento 5 stelle, la formazione che insieme alla Lega detiene la maggioranza, potrebbero votare contro Salvini, aprendo così una crisi di governo. Salvini potrebbe quindi rischiare fino a 15 anni di carcere.

Continua a leggere l'articolo della Vanguardia

Salvini sotto pressione per il voto anticipato

New York, 30 gen - (Agenzia Nova) - Il vicepremier italiano e leader della Lega, Matteo Salvini, è alle prese con i crescenti mal di pancia del suo partito, esasperato dal rapporto di mediazione con i partner di governo del Movimento 5 stelle. Lo scrive "Bloomberg", secondo cui i "luogotenenti" del leader della lega premono per una crisi di governo e elezioni anticipate che liberino il partito dall'"indisciplinato" partner di coalizione.

Continua a leggere l'articolo di Bloomberg

Francia-Italia: si innalza il livello dello scontro

Londra, 30 gen - (Agenzia Nova) - Si innalza il livello dello scontro tra Italia e Francia. È quanto sostiene oggi il quotidiano britannico "The Guardian", che ripercorre le tappe della disputa tra Roma e Parigi, dall'insediamento del governo giallo-verde ad oggi: dall'immigrazione al Tav Torino-Lione, passando per le difficoltà incontrate da Fincantieri nell'acquisizione degli Chantiers de l'Atlantique, già Stx France.

Continua a leggere l'articolo del Guardian

Libia: il capo della società petrolifera accusa Francia e Italia di agire sulla crisi del paese per ragioni interne

Londra, 30 gen - (Agenzia Nova) - Il capo della National Oil Corporation (NOC, la società petrolifera nazionale libica; ndr), Mustafa Sanalla, parlando con il quotidiano britannico "The Guardian" ha lanciato un appello per la creazione di una forza "nazionale" incaricata di proteggere le installazioni petrolifere vitali per l'economia della Libia. Nel reportage pubblicato oggi mercoledì 30 gennaio dal giornale inglese, Sanalla afferma che una tale forza dovrebbe essere posta sotto il comando diretto del governo di "unità nazionale" del premier Fayez al-Sarraj riconosciuto dalle Nazioni Unite e dovrebbe avere un budget annuale di almeno 10 milioni di dollari (8,7 milioni di euro, ndr); ma per essere veramente efficace, dovrebbe soprattutto coinvolgere anche gli uomini della Libyan National Army (LNA) guidata dal maresciallo Marshal Khalifa Haftar, l'uomo forte della Cirenaica e rivale appunto di Al Farraj: solo così, a suo parere, questa forza sarebbe in grado di contrastare le milizie che a più riprese si sono impadronite delle installazioni petrolifere vitali per l'economia della Libia per estorcere denaro dalla NOC. Nell'intervista al "Guardian" Sanalla ha poi sollecitato una "nuova generazione di giovani politici libici" a farsi avanti ed a proporre nuove idee per la pacificazione del paese; ha chiesto alle grandi potenze di rinunciare alle loro "affrettate ed insostenibili" proposte per la soluzione della crisi in Libia; ed infine ha accusato la Francia e l'Italia di litigare sul futuro della Libia solo per ragioni tutte interne alla politica europea, piuttosto che per ricercare il bene del paese nordafricano.

Continua a leggere l'articolo del Guardian