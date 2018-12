Il governo taglia anche le previsioni di crescita per il 2019

Ue-Italia: commissario Dombrovskis, accordo su legge stabilità “non è soluzione ideale”.

- L'accordo raggiunto ieri, 19 dicembre, tra la Commissione europea e l'Italia sulla legge di stabilità per il 2019 “non è la soluzione ideale, ma per ora permette di evitare la procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, ammesso che le misure concordate siano concretamente attuate”. È quanto affermato in un messaggio pubblicato ieri sul proprio profilo Twitter da Valdis Dombrovskis, commissario europeo per l'Euro e il dialogo sociale, per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e il mercato unico dei capitali. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco “Handelsblatt”, Dombrovkis ha pubblicato il suo messaggio al termine della riunione in cui la Commissario europea ha deciso di non avviare la procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia che aveva proposto quando ha bocciato la legge di bilancio. In questo modo, la Commissione ha approvato la revisione del provvedimento proposta dall'Italia, che prevede un rapporto tra deficit e Pil al 2,04 per cento invece dell'originario 2,4 per cento. L'obiettivo di bilancio, nota “Handelsblatt”, rimane tuttavia “ben al di sopra di quanto promesso dall'Italia all'Ue”. Nel 2019, “in realtà il paese dovrebbe ridurre la quota di deficit nominale allo 0,8 per cento” del Pil.