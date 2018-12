Così l'eco-tassa in manovra danneggerà l'industria dell'auto italiana

Caso Battisti: la polizia brasiliana diffonde 20 foto segnaletiche del latitante

- La polizia brasiliana ha distribuito a tutti gli organi di stampa nazionali un comunicato che contiene 20 foto segnaletiche che ritraggono le sembianze che potrebbe aver assunto l’ex terrorista Cesare Battisti, condannato in Italia per quattro omicidi commessi negli anni '70. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “El Mundo”, spiegando che l’uomo risulta latitante dallo scorso giovedì, quando il giudice del Tribunale federale supremo, Luis Fux, ha ordinato un mandato di arresto nei suoi confronti, a cui è poi seguito, il giorno successivo, un decreto di espulsione firmato dal presidente Michel Temer. Una fonte interna ha fatto sapere che la polizia federale sta cercando l’ex militante di sinistra "in tutto il Brasile", ed esclude, per il momento, la possibilità che sia fuggito in un altro paese. Battisti, ex membro del gruppo Proletari armati per il comunismo (Pac), un braccio delle Brigate rosse, è stato visto l’ultima volta a Cananeia, il remoto paesino sulla costa di San Paolo in cui risulta residente. Oltre a fornire diverse foto dell’uomo, le autorità hanno anche messo a disposizione del pubblico un numero di telefono e un indirizzo e-mail per ricevere informazioni utili alla sua cattura. Secondo “TV Globo”, un aereo militare italiano sarebbe già in Brasile per estradare Battisti una volta catturato. L'ex attivista è stato condannato all'ergastolo per gli omicidi di due poliziotti, un gioielliere e un macellaio tra il 1977 e il 1979. Reati per i quali si è sempre proclamato innocente. Dopo aver trascorso anni da fuggitivo in Francia e in Messico, Battisti si è stabilito in Brasile nel 2004, dove è rimasto nascosto fino al suo arresto nel 2007. La Corte Suprema ha autorizzato la sua estradizione nel 2009 in una sentenza non vincolante che ha lasciato la decisione definitiva all'allora capo di Stato, Luiz Inácio Lula da Silva, che, nel suo ultimo giorno in carica, pose il veto sul suo ritorno in Italia. L’attuale presidente uscente Temer, dopo il via libera di Fux, ha firmato lo scorso venerdì il decreto di estradizione, in attesa del suo arresto.