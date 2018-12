L'ultima offerta di Bruxelles all'Italia

Salvini, ricostituire asse Roma-Berlino per rinnovamento Europa

Berlino, 11 dic 08:31 - (Agenzia Nova) - L'Ue deve essere fatta “rivivere soprattutto con il dialogo” tra Italia e Germania, ricostituendo “l'asse” tra Roma e Berlino. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, durante un incontro con la stampa estera tenuto a Roma nella giornata di ieri, 10 dicembre. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco “Die Welt”, per il leader della Lega “una più stretta collaborazione” tra i governi di Italia e Germania potrebbe dare all'Ue “un nuovo slancio”. L'asse franco-tedesco, ha inoltre evidenziato Salvini, “non ha fatto un granché bene alla Comunità europea”. Secondo il leader della Lega l'Ue non è minacciata dal proprio partito o da Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra tedesco che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. Per Salvini, l'Europa è “in pericolo perché è stata mal governata per anni”.



Salvini non esclude un referendum sul Tav Torino-Lione

Parigi, 11 dic 08:31 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non esclude l’organizzazione di un referendum sul progetto del treno ad alta velocità Torino-Lione. Lo riferisce il quotidiano francese “La Tribune”, spiegando che Salvini si è detto favorevole a questa ipotesi.L'alleato di governo del leader della Lega, il vicepresidente del Consiglio, ministro dello Sviluppo economico, del Lavoro e degli Affari sociali, Luigi Di Maio, vuole invece chiudere definitivamente il cantiere del Tav. In questo momento, l’esecutivo italiano sta studiando le conseguenze economiche della questione. Inizialmente previsto a 9,6 miliardi di euro, il costo dell’opera è salito ormai a 26,1 miliardi secondo una stima del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.



La Commissione Ue pronta ad accettare un rapporto deficit-pil dell'1,95 per cento



New York, 11 dic 08:31 - (Agenzia Nova) - La Commissione europea potrebbe evitare di ricorrere a procedure disciplinari nei confronti dell'Italia, nel caso l'Esecutivo di Roma accettasse di ridurre il rapporto deficit-Pil per il prossimo anno dal 2,4 all'1,95 per cento. Lo riferisce la stampa statunitense, che cita indiscrezioni dei quotidiani italiani. Il ministro delle Finanze italiano, Giovanni Tria, sta tentando di convincere i leader dei due partiti di governo, Movimento 5 stelle e Lega, ad appoggiare un bilancio che fissi l'obiettivo di disavanzo al 2 per cento, proprio nel tentativo di evitare una procedura di infrazione europea. Il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, incontrerà domani il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nel tentativo di giungere a un accordo.



Trasporto ferroviario: Italia migliore della Germania nella gestione scioperi settore

Berlino, 11 dic 08:31 - (Agenzia Nova) - Nella gestione degli scioperi del personale ferroviario, l'Italia è “meglio preparata” della Germania. È quanto si legge sul quotidiano tedesco “Die Welt”, che in questo modo commenta lo sciopero che nella giornata di ieri, 10 dicembre, ha gettato nel caos il trasporto ferroviario in Germania. Pur durata quattro ore, dalle 5:00 alle 9:00, la mobilitazione del principale sindacato dei ferrovieri tedeschi, Evg, ha avuto gravi ripercussioni ancora in corso. Deutsche Bahn, le ferrovie della Germania, ha dovuto sospendere il traffico dei convogli, sia passeggeri sia merci, in tutto il paese. Per “Die Welt”, l'Italia è “meglio preparata” della Germania a gestire una mobilitazione sindacale nel settore delle ferrovie perché “le parti sociali hanno concordato i cosiddetti orari di sciopero”. In Italia, spiega “Die Welt”, gli scioperi “colpiscono duramente tanto le compagnie ferroviarie quanto i passeggeri, ma il servizio è garantito in alcune fasce orarie”. Ciò significa che i treni “saranno presenti nelle stazioni e viaggeranno anche durante uno sciopero” al fine di “evitare la paralisi durante le dispute sul lavoro”. Tale sistema è “ancora assente in Germania”, evidenzia “Die Welt”, notando come “sarebbe ora che le parti sociali concordino gli orari di sciopero”.



Rubate a Roma 20 pietre d'inciampo

Berlino, 11 dic 08:31 - (Agenzia Nova) - In via della Madonna ai Monti, nel noto rione del centro di Roma, sono state rubate 20 pietre d'inciampo, i manufatti in ottone che ricordano le vittime dell'Olocausto, del nazionalsocialismo e del fascismo. Secondo l'emittente radiofonica tedesca “Deutschlandfunk”, si tratta di un furto “assurdo e incomprensibile”. Posate nel 2012, le pietre d'inciampo rubate sono tra le 70 mila realizzate dell'artista tedesco Gunter Demnig, che si trovano in più di 1.260 località della Germania e in 25 paesi del mondo.

