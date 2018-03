Così due giganteschi progetti ingegneristici cambieranno la geografia dell'Europa

Il presidente del Parlamento europeo Tajani: “Non aiuta prendesela sempre con i tedeschi”

- In una lunga intervista rilasciata alla versione online di “Der Spiegel”, il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, 64 anni, ha parlato della disputa commerciale con gli Stati Uniti, dello scontro tra Regno Unito e Russia sul caso Skripal e dello scandalo sui dati riguardante Facebook. In merito al presidente statunitense Donald Trump e dei dazi imposti sull’acciaio, il politico italiano ha sottolineato come sia incomprensibile il fatto che l'inquilino della Casa Bianca voglia coinvolgere anche l’Europa nella guerra commerciale all’acciaio cinese, anziché cercarne il sostegno come alleato. Tajani si è detto pronto a discutere la questione con il portavoce della Camera dei rappresentanti Paul Ryan e s’è detto sicuro che l’amicizia transatlantica alla fine prevarrà. Nel frattempo, ha avvertito, le minacce come quelle paventate dal capo della Commissione europea Jean-Claude Juncker di porre dazi a moto e whisky americani non giovano. Tutto ciò, comunque, ha dichiarato Tajani, non ha nulla a che vedere con il giro di vite che l’Europa deve praticare nei confronti delle società statunitensi della Silicon Valley, che fanno profitti miliardari senza pagare tasse. Occorrono inoltre regole per tutte le principali aziende tecnologiche, indipendentemente da dove esse provengano. Il problema riguarda tanto il diritto d’autore, quanto la sicurezza sui social media come Facebook, Twitter o Instagram. Il presidente del Parlamento Ue si aspetta inoltre, in merito alla vicenda della società di analisi Cambridge Analytica, che il fondatore di Facebook Marc Zuckerberg dia risposte credibili al Parlamento europeo. Tajani ha incontrato il cancelliere tedesco, la cristiano democratica Angela Merkel, prima del vertice della Ue a Bruxelles, per parlare soprattutto della sfida migratoria e delle possibili soluzioni. Occorre rivedere anzitutto il trattato di Dublino, ha detto Tajani, perché la situazione, soprattutto per l’Italia, si è fatta insostenibile, e ciò ha contribuito in maniera fondamentale al successo dei partiti populisti. L’Italia è stata lasciata sola e i suoi cittadini si sentono abbandonati. Occorre prevenire il fenomeno migratorio dovuto a motivi economici con un piano Marshall europeo da 40 miliardi di euro affinché i migranti africani abbiano prospettive nei loro paesi. È inoltre giusto quanto proposto dal cancelliere tedesco in merito al taglio dei fondi europei verso quei paesi dell’Unione che si rifiutano di accogliere la loro quota di migranti. Il principio è semplice, ha ribadito Tajani: niente soldi senza solidarietà. In merito alla vittoria elettorale del Movimento 5 stelle e della Lega in Italia, entrambi partiti euroscettici, secondo Tajani occorre un forte messaggio da parte di Bruxelles in merito all’immigrazione clandestina e alla disoccupazione giovanile. La domanda che molti italiani si pongono, ha spiegato il politico, è: "Dov’è l’Europa quando ne abbiamo bisogno?". Per quanto riguarda le istituzioni europee e la loro rappresentatività, ha spiegato Tajani, il problema non è tanto la quantità di tedeschi nei posti di vertice, come Manfred Weber, a capo dei democratici cristiani nel Parlamento, o di Udo Bullmann a capo dei socialdemocratici, quanto l'assenza di figure politiche di altre nazioni. Non serve recriminare contro i tedeschi, ha avvertito Tajani, se non ci sono leader europei di pari livello. In merito alla Russia, infine, secondo il presidente del Parlamento Ue quest'ultima finora non è stata troppo indulgente nei confronti di Mosca, soprattutto con le sanzioni applicate per il conflitto nell’Ucraina orientale. L’assassinio dell’ex spia russa a Londra è deprecabile, secondo Tajani, ma la Russia rimane un partner importante per l’Europa, e quest’ultima dovrebbe fungere da ponte fra Mosca e Washington. Gli interessi europei con la Russia sono differenti da quelli statunitensi, e forse l’Europa è in grado di capire la Russia meglio dei suoi amici d’oltreoceano.