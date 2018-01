Così la flat tax può contribuire a diminuire la pressione fiscale

In Italia una riforma delle tasse sembra una cosa audace ma in realtà può contribuire a diminuire la pressione fiscale

- Il "Financial Times" ha pubblicato oggi, nello spazio "Lettere al direttore", un ampio intervento dei professori Nicola Rossi e Alberto Mingardi dell'Istituto Bruno Leoni di Milano, a commento dell'articolo del corrispondente da Roma James Politi apparso ieri sul quotidiano economico britannico intitolato "Berlusconi woos Italian voters with flat tax plan" ("Berlusconi corteggia gli elettori italiani con la promessa di una flat tax", ndr). Nella loro lettera i due economisti italiani confermano la bontà della loro proposta di applicare un'aliquota unica del 25 per cento a gran parte delle diverse tasse in vigore in Italia, non soltanto per l'imposta sui redditi: ammettono che questo provocherebbe una perdita di gettito per le casse pubbliche; ma al contempo sono convinti che serverebbe a costringere il paese a tagliare le spese statali superflue consentite da una eccessiva tassazione, a trasformare profondamente il welfare e a riequilibrarlo a favore di quanti vivono al di sotto del livello di povertà istituendo un sistema universale di sussidi. Secondo Nicola Rossi e Alberto Mingardi, la "flat tax" non è affatto un coniglio estratto dal cilindro da qualche politico-prestigiatore, bensì una proposta basata sulle idee di premi Nobel per l'Economia come Milton Friedman e Sir Tony Atkinson: può sembrare troppo audace per un paese come l'Italia, ma di fronte alla complessità del sistema fiscale nazionale, un radicale semplificazione ha più probabilità di successo di un programma graduale di riforme di un sistema di tasse che va assolutamente cambiato. L'Istituto Bruno Leoni ha calcolato che una "flat tax" al 25 per cento ridurrebbe del 4 per cento la pressione fiscale complessiva, portandola vicina alla media europea: ciò comporterebbe per il Fisco mancati introiti per 27 miliardi di euro all'anno, ma questa cifra corrisponde a quanto negli anni scorsi gli studi sulla "spending review" hanno proposto di tagliare nella giungla della spesa pubblica. "E' una questione di volontà politica e non di carattere tecnico" affermano i due economisti: "E se una tale volontà non ci fosse", concludono, "la classe politica italiana meriterebbe di essere bollata nel suo complesso non come irresponsabile ma come incapace e incompetente".