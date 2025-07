Se siete milionari, meglio rimanere single

Una firma su un documento da ubriaco, per poi farsi cacciare da casa e trovare tutte le serrature cambiate. All'inizio essere fidanzati sembra bello, ma poi ci si ritrova solo con del sapone per i piatti

Dopo avermi fatto ubriacare e firmare un documento in cui le lasciavo soldi e azioni, la mia fidanzata alla mattina ha chiamato il fabbro, cambiato le serrature della mia villa con piscina e mi ha sbattuto per la strada con un cartone pieno di oggetti d’uso comune. Qui sono stato raccolto da una ragazza di 22 anni, impiegata alla Galbani. Vivendo sola, mi ha tirato in casa sua. E adesso sono felicemente fidanzato (in casa) con lei. Ci baciamo poco. E’ lei che non se la sente. Per me non c’è problema. Avendo 63 anni (oggi, per chi legge).

*Elenco oggetti uso comune che la “mantide” mi ha lasciato: detersivo per i piatti, flacone allungato con h2o; confezione da 500 grammi di spaghetti; confezione di marmellata di prugne, fatta da quelli con la pertica in mano; un asciugapiatti in panno finemente decorato e 5 euro. Dalla siepe, da fuori vedevo che limonava con un altro a bordo piscina. Sembrava un beduino ma non lo era. Comunque beduino sì, beduino no, la frittata è fatta. Mi trovo ad aver perso tutto. Patrimonio stimato 16,2 milioni di euro. Non fidanzatevi. All’inizio sembra bello…