Perché conviene fare il latrinaio in metro a Milano (calcolo bello e completo)

Come commercialista neo diplomato (ragioniere) sono molto contento di esserlo. Milano ha una tratta nuova di metropolitana, ben quindici stazioni nuove. Vengono messe a gara altrettante pubbliche latrine. Per l’assegnatario è come vincere la lotteria. Per questo consiglio a chi cerca un’attività remunerativa di partecipare alla gara.

Spiego: il canone d’affitto è 3.500 l’anno. Una latrina ubicata dentro la metropolitana incassa in media 1.500 euro al giorno. 75 per cento provengono dagli orinatoi. E’ chiaro che gli incassi variano, se la stazione metro è su un interscambio di due linee il guadagno è maggiore… c’è più movimento. La media è quella detta prima, 1.500 euro al giorno. sono 500 mila euro di fatturato all’anno. Spese: disinfettanti, 900 euro. Lavandini sradicati da vandali, 26 mila euro. Tasse, zero. Infatti il dichiarato è diecimila euro, per cui…

Spesa serrature celle, 21 mila euro. Spese varie diecimila euro, porti all’anno a casa 400 mila euro. Se poi alla notte fai dormire dentro qualcuno per euro 5… Se ti spacca il vetro e scappa da dietro, fai risultare all’assicurazione un danno da 160 euro. Per una cifra così non esce il perito dell’assicurazione, si fidano e pagano.