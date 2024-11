Spaghetti all'astice alla mensa della Fao (niente Ogm)

Hanno cumulato nella mia persona i seguenti incarichi: ispettore Fao, ispettore Unesco, ispettore Bce, ispettore Federal Reserve, ispettore Siae. Ecco una mia giornata tipo

Per contenere le spese, hanno messo insieme diverse funzioni. Ora io stesso sono: ispettore Fao, ispettore Unesco, ispettore Bce, ispettore Federal Reserve, ispettore Siae (Società autori editori).

Hanno licenziato trecentosettanta ispettori che avevano soltanto uno di questi incarichi. Con questo enorme carico di lavoro siamo rimasti in due: io e Leprotti Antonio di Caltanissetta, che al telefono risulta irreperibile. Per cui mi toccano anche le zone di sua competenza. In questo momento sono in incognito presso una mensa Fao a Roma. Zona Tiburtina. Mi hanno servito: Spaghetti all’astice, branzino con insalata no Ogm, vino bianco di Mykonos (Grecia?), tartufo bianco come gelato, digestivo Antonetto. Il mio giudizio è positivo. Domani vado a ispezionare un’altra mensa Fao di Roma, quella della stazione Termini. Da alcuni informatori (mandati opportunamente in avanscoperta) si dice che è mensa ottima e abbondante.

Ps. Mando avanti alcuni informatori in quanto per tanto che vada in anonimo, alla Fao c’è sempre qualche spione che avverte prima del mio arrivo... così migliorano il menù.