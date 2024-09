Come dire a Elisabetta che l'amo

Amore, traslochi e relazioni al tempo delle lettere

Elisabetta! Amore! Ti amo! Ci siamo conosciuti a Forlì nel 1994. Mi hai lasciato tu il giorno dopo. Da allora non ho mai smesso di pensarti e scriverti lettere d’amore (che purtroppo causa trasloco per sfratto sono andate giustamente perdute). Dirai “imbecille! Perché non me le hai spedite?”. Rispondo volentieri, avevo paura che mi rispondevi per tornare da me.