Vissi di stenti, vissi d'amore

Vediamo bene di cosa si tratta "vivere di stenti". Chiedere alle persone che incontri “scusi, sa che ore sono?”. Le risposte sono al 99 per cento educate. Pochi dicono “l’ora di andare a lavorare”

Ieri ho vissuto di stenti! Mi è piaciuto. Oggi farò ancora così. Ma vediamo bene di cosa si tratta. Chiedere alle persone che incontri “scusi, sa che ore sono?”. Le risposte sono al 99 per cento educate. Pochi dicono “l’ora di andare a lavorare”. Di solito donne anziane. Tutte le fidanzate che ho avuto erano drogate. Chi aveva appena smesso, chi aveva appena cominciato, chi diceva che non si drogava invece era un continuo, chi non si drogava ma a una gita al lago non reggeva all’emozione di un bellissimo tramonto. E per tenere botta a quell’incanto si drogava. Alla fine mi drogavo anch'io, non avendo una personalità ben definita