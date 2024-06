E' un nobile lavoro al circo. Oltre che aiutare gli animali tira su i pali del tendone, che però molto spesso sono umidi e vanno giù subito

In Via della Zampa abita l’uomo basamento Enel, con l’IA questa figura è stata sostituita con un’app. Il nobile lavoro come tanti altri è finito al circo. L’uomo basamento Enel tira su i pali che sostengono il tendone. Inutile dire che prima devi fare una buca per conficcare il palo, quelli di legno umidi si spezzano e salta giù il tendone. Di solito la mattina. Dentro non c’è nessuno, solo personale delle pulizie e quello del numero delle scimmie, che sta provando a farle diventare più cretine di quello che già sono.