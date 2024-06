Quelli che da morti vogliono esser buttati nei fiumi

Bisogna sempre fare le ultime volontà degli scemi, anche a costo di intasare lo Stirone con una quantità esorbitante di salme

Come pederasti (da stazione) eseguiamo sempre le volontà della salma. Un deficiente ha lasciato scritto: “Voglio essere buttato nello Stirone”. Un torrente a 100 kilometri da Milano che fa paura. Da un ponticello sbattuta già la cassa, essendoci poca acqua, non abbiamo centrato il flusso. Il feretro si è infranto sulle pietraie. Arrivala la polizia provinciale: “Disgraziati! Avete tirato nello Stirone un catafalco completo di tutto!”. “Abbiamo fatto le ultime volontà dello scemo”. Loro: “Ma quale scemo! Io per esempio ho lasciato scritto di esser buttato nel colatore di Melzo”. Noi: “Fa bene, non è il primo che sento che vuole finire nel colatore sia di Melzo che di Corinto... più di Melzo però”. Loro: “Sì! E' vero Melzo, Melzo... ho la frazione del comune”. Noi: “Melzo, Melzo, non ci sono altri colatori in zona”. Loro: “Ma non scherziamo, minimo ci sono altre schifezze in n° di 400.