Brasilia e l'obitorio più bello del mondo

L'obitorio di Brasilia è stato, giustamente, eletto il migliore del pianeta: funzionante, bello e completo. A onor del vero, la struttura parte in vantaggio. Brasilia è una città nuovissima, nata dove non c'era niente. Tutte le strutture sono in decadenza... come qui in Europa. Non parliamo dell'Africa. In questi continenti gli obitori sono ancora quelli del 1500 – 1600. Con lodevoli eccezioni, come quello di Laredo (Usa) che come bellezza batte Brasilia. Ma neanche. Dispiace dirlo.