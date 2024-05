Un tizio con la testa grossa (ma bella) all'obitorio

E' entrato nel mio ufficio per chiedere un preventivo. Ho capito subito che stava cercando di farmi amettere di essere in combutta con le agenzie funebri

Un soggetto con la testa relativamente grossa, ma bella, si presenta nel mio ufficio per un gentile preventivo. Chiarisco subito: “Gentile amico, le voci che si sentono in giro sono tante. Quelle che sostengono che noi obitoriali siamo in combutta con le agenzie funebri è priva di fondamento”. Lui: “Veramente? Pensavo foste un'unica associazione a delinquere di stampo semplice”. Io: “Signor testa grossa... ma nemmeno tanto, ribadisco il concetto. Quindi se vuole un preventivo per funerale contatti un'agenzia cadaverica”. Lui: “Lei quale mi consiglia?”. Io: “Non cado nel tranello, non consiglio niente!”. Scelga lei, lavorano tutte bene. Qualcuno offre un ritratto del defunto, che viene fatto quando è allungato dentro. Lui: “Dentro dove?”. Io: “Scusi dentro dove si allungano? Nel cesso? Scusi la volgarità”. Lui: “Scusi, lei non avevo capito, prende un aperitivo qui al bar?”. Io: “Volentieri! Andiamo subito”. Lui: “Sì! Subito! Subito!”.