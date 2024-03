Nuova war room: Meloni cambia il governo

Dopo le regionali in Abruzzo, la premier ha deciso di cambiare tutto. Il risultato elettorale è comunque ottimo! Vince il candidato del centrodestra con il 79 per cento delle preferenze. Vediamo insieme, con calma, e senza vantarci, le decisioni della presidente Meloni. Subito dentro all’esecutivo, come sottosegretari alla cultura: Elisabetta Canalis e Maria De Filippi. Rimane delusa per non essere stato nominata Mara Venier, che si lamenta con il ministro dell’Interno Piantedosi: vediamo la telefonata! Inutile ricordare che sono stati fidanzati dal 1991 al 1995, quando di comune accordo si lasciarono (ma fu lui a staccare, dispiace dirlo). Ecco spiegato il motivo del tono confidenziale dell’intercettazione. La più sana e bella della storia repubblicana.

