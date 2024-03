La mulattiera dell'amore

Un bigliettino alla mia fidanzata, probabilmente uno spasimante. C'è poco da fare, le costruzioni abusive conquistano le donne

“Ho costruito una mulattiera per te!”. Ecco il testo del bigliettino sul tergicristallo, che la mia fidanzata ha trovato ieri. Forse uno spasimante? Senz’altro! Mi chiedo: ma questa presunta mulattiera, l’avrà costruita sul serio? Non sarà una vanteria d’uomo innamorato? E nel caso: dov’è? Nel Parco Adda Sud. Vale di più, essendo un vincolo paesaggistico. Invece tracciare una mulattiera abusiva in un bosco dell’Appennino, come reato è meno grave. Anzi, aiuti i paesi a non spopolarsi. Inutile dire che la donna s’innamora dell’uomo che costruisce dove non si può. Se poi dedichi l’abuso edilizio a lei è la volta che impazzisce e ti chiede in sposo. Tu rifiuta! Anzi no! E’ peggio!