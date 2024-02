Litigio tra l'addetto dell'obitorio e il geometra

Motivo: i cessi dell'edificio che non vengono mai aggiustati. E alcune spiacevoli accuse nei confronto dei dipendenti

E' diverso tempo che telefono all'ufficio tecnico comunale per lamentarmi. Io: “Geometra! Quando venite ad aggiustare il cesso dell'obitorio?”. Geometra: “Non c'è fretta! Inutile spiegarne il motivo...”. Io: “Ho capito, ma ci siamo anche noi dipendenti”. Geometra: “Ma se avete sempre pisciato nel laghetto dietro l'obitorio, anche quando il gabinetto funzionava”. Io: “Lei come fa a saperlo?”. Geometra: “Avete fatto seccare tutte le ninfee che c'erano. Così belle profumate. Almeno un po' di pudore”. Io: “Lo dicevo ai miei colleghi di non pisciare sopra, ma loro facevano apposta. Adesso va bonificato”. Geometra. “Ma non esageriamo, non è una bomba ecologica”. Io: “Ma oltre a quello abbiamo versato dei farmaci scaduti...”. Geometra: “Allora cambia tutto, lo faccio tombinare e lo collego alla fogna comunale, così siamo a norma”. Io: “Quindi continuiamo le minzioni nel lago?”. Geometra: “Direi di sì! Vuole impestare anche il ruscello?”.