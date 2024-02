Il lazzarone che non lavora all'obitorio

Il lazzarone che non lavora, tutti i giorni fa il bagno nel laghetto dietro l'obitorio. Estate e inverno. Ieri ha trovato un reperto archeologico dell'età dell'uomo testa grossa. Estinto 5 milioni di anni fa perché bastonato da parte dei Neanderthal. Mi porta l'oggetto, molto bello. Subito per dispetto lo spacco. Lui impazzisce. Da allora quel lazzarone non si è più visto. Alcuni dicono che fa il bagno tutti i giorni nel laghetto dietro l'orfanotrofio chiuso di Teramo. Non sapevo che ogni struttura pubblica per legge deve avere dietro un laghetto.

