Il non troppo pulito laghetto dell'obitorio

L'acqua non viene a contatto con le salme. A meno che qualcuno ci getti un cadavere, ovviamente

Stavamo imbottigliando (come matti) l'acqua che c'è dietro il laghetto dell'obitorio. Arriva uno: “Delinquenti! Sono dell'ufficio igiene, siete in arresto”. Io: “In arresto sarà lei! Quest'acqua è sorgiva e non viene in contatto con le salme, a meno che uno ci butti dentro un cadavere, ma non è mai successo”. Lui: “Allora scusate!”. Io: “Niente, può capitare un momento di sconforto”.