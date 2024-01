Segreti sulle origini dell'attuale obitorio

E' arrivato il momento di svelare alcune cose scottanti sulla struttura dell'obitorio

Non ho mai voluto dirlo, ma a questo punto sì! Nel 1976 un grosso camion degli spurghi, nel fare manovra, buttò giù l’obitorio. Da allora la struttura provvisoria è diventata definitiva. Un enorme box in lamiera di 21.000 metri quadri, dove ci sono: camere mortuarie, cucine e brande per custode, archivio, pisciatoio, sala vestizione salme, stanza per giochi da tavolo, digeritoio. Invece che spender soldi per promuovere la città, dotiamoci di un obitorio in muratura. Possibilmente in zona Navigli.