Spumante all'obitorio

Dicerie prive di fondamento oppure no? La donna delle pulizie dell’obitorio, siccome nei cestini dell’ufficio trova solo tappi e bottiglie di spumante e non trova mai gabbiette per la tenuta del tappo, è andata a ruffianare dal sindaco. Ecco il colloquio completo intercettato: “Guardi, a me dispiace, ma in anni che pulisco… ho trovato vetro e tappi di vari tipi di spumante”.

Sindaco: “Tipo?”.

Lei: “Cinzano, Gancia…”.

Sindaco: “E quindi?”.

Lei: “Mai una gabbietta”.

Sindaco: “E questo a cosa porta?”.

Lei: “Non vorrei sbagliarmi ma gli obitoristi usano tale oggetto come copri-pene per salme”.

Sindaco: “Ma non diciamo certe cose, che poi la gente ci crede. Lei ha accertato?”.

Lei: “Mica posso spogliare i cadaveri, ci sono i parenti”.

Sindaco: “Che rimanga tra noi, questa cosa, mi raccomando. Farò gli accertamenti del caso”.

Lei: “Certo! Certo! Non dirò niente”. Infatti dopo pochi minuti lo sapeva tutto il paese. Non penso sia stato il sindaco, che incorrerebbe in rivelazione di atti di ufficio. La donna delle pulizie no, non essendo pubblico ufficiale. Ma per me lo è.

