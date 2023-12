Il mistero del cappello scomparso all'obitorio

Cosa succede quando si mette un berretto a una salma senza sapere chi fosse il proprietario dell'oggetto?

Arriva uno e mi chiede: “Per caso non ha trovato un berretto nero?”. Io: “Sì! Ma l'ho messo nella cassa del geometra Antonetto...”. Lui: “Infatti ero venuto a far visita alla salma dell'Antonetto, ma il berretto era mio... Non si può recuperare?”. Io: “Dopo il funerale è stato spedito a Caracas, dove è stato tumulato vicino alla sua consorte”. Lui: “Allora non c'è niente da fare?”. Io: “Veda lei! Può far riesumare il feretro, ma la spesa non vale l'impresa...”. Lui: “Sì! Certo; poi a essere franco non avevo perso nessun berretto...” Io: “Allora di chi era quello che ho messo alla salma?”. Lui: “Infatti! Non si capisce...” Io: “Comunque la salma è a Caracas, si arrangiano loro”. Lui: “Proviamo a telefonare?”. Io: “Ma sì dai!”.