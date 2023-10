Colloquio di lavoro all'obitorio

Non è vero che tutti i ragazzi di oggi non hanno più voglia di lavorare. Alcuni sono bravi e volenterosi

Ieri entra in obitorio un ragazzo. Chiede: “Serve qualcuno come addetto qui all’obitory?”. Io: “In realtà ci sarei già me stesso come custode. Facciamo così: senza dire niente al sindaco, tu stai qui, ti faccio vedere che cosa devi fare. In pratica niente! Solo non devi farti ciulare le salme. Io vado a giocare a tennis tutto il giorno e del mio salario di duemilacinquecento euro al mese ti passo seicentocinquanta euro”.

Ragazzo: “Ci sto!”.

Io: “Bene, bravo e volenteroso”.