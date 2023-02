Ho detto che ero ispettore della Bce e tutti hanno applaudito

Non pensavo che la figura di ispettore della Banca centrale europea fosse così ben vista. Al punto da diventare professione Unesco. Allora ho fatto un sondaggio sul gradimento delle varie categorie, ecco i risultati

Ieri sul metrò a Milano ho urlato “sono un ispettore Bce!”. Tutti hanno applaudito!! Non pensavo che la figura di ispettore della Banca centrale europea fosse così ben vista. Al punto da diventare professione Unesco. Allora ho fatto un sondaggio sul gradimento delle varie categorie, ecco il risultato: fiducia nei giardinieri, 10; ispettori Bce 9; ispettori Bankitalia 9 (vedi classifica sul sito del Foglio).

Come ispettore della Bce, sono andato a ispezionare il credito della Valle del Lambro. Sede centrale a Milano, 230 filiali in Italia, 500 all’estero. Non ho mai trovato una banca con i conti così in ordine. Tutto perfetto: bilanci, fidi, prodotti finanziari, soddisfazione del cliente, dipendenti, tutti in giacca e cravatta e non come tante banche con impiegati in scarpe da tennis e jeans strappati. Segretaria del direttore che in pratica comanda lei. Telecamere rotte apposta (giustamente per la privacy). La miglior banca che ho incontrato delle circa mille su cui ho indagato. Firmato: ispettore Bce 1° livello, Milani ragionier Maurizio.

PS: obiezione del lettore: “Ma come, un ispettore Bce senza laurea?”. Risposta: sì! Quando sono stato assunto nel 1981 bastava la scuola superiore o avere un bell’aspetto.