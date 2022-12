Dopo la delusione dell'Italia, anche quella del Giappone

Non avevo mai visto tirare rigori così… Ma siamo al Mondiale o al torneo degli uomini anziani di Lambrate? Tre rigori su quattro sbagliati. Ma tirati da uomo molto fiacco e deluso

Allora, come ragazzo ho sempre tenuto del Giappone. In tutto. Da Antonio Inoki, il più grande lottatore della storia, alla tradizione romantica nipponica. Però la delusione con la Croazia è stata troppa. In cinquant’anni che seguo sia coppe di club che nazionali, non avevo mai visto tirare rigori così… Ma siamo al Mondiale o al torneo degli uomini anziani di Lambrate? Tre rigori su quattro sbagliati. Ma tirati da uomo molto fiacco e deluso. A questo punto direi di sciogliere la Federazione calcio nipponica. A proposito: il rating Fifa vede l’Italia al sesto posto e il Giappone al ventitreesimo. Ma perché? Perché l’Italia ha battuto l’Austria in amichevole? Ma non scherziamo: l’Italia nel rating Fifa, il suo giusto posto è 201 su 210 nazioni.