La Superlega delle Nazionali

Sta prendendo quota, da una idea di Infantino, una Super lega per nazionali. Dovrebbe iniziare il giorno dopo la finalissima di Doha. Ecco le squadre: Brasile, Argentina, Francia, Spagna, Italia, Inghilterra, Uruguay, Panama. In pratica chi ha vinto nella storia il mondiale. Essendo le altre nazioni stanche, dovrebbe vincere l'Italia in finale 2-1 con la Spagna. Parliamoci chiaro: giocatori come Donnarumma, El Shaarawy (Roma), Barella non possono essere assenti a un campionato del mondo. Sono tra i venti migliori sulla terra.

Ieri ho guardato Usa-Iran. Gli Stati Uniti sono fortissimi, non escluderei sbattano fuori l'Olanda agli ottavi. E che il Senegal elimini l'Inghilterra. Dispiace che il Galles sia stato eliminato, lo vedevo bene in finale con il Costa Rica. Da qui in poi ci saranno scontri dentro o fuori. Sono convinto che questa edizione la vincerà una nazione che non ha mai alzato la coppa nella sua storia. Diciamo Portogallo? Sì, diciamolo. Saranno loro i Champion of the World 2022. tenevo anche dall'Ecuador, purtroppo non è arrivata alla finalissima con il Messico. Sarà per il 2030-2034. Con due vittorie di fila avrà quindi due stellette sulla maglia. L'Italia ne ha quattro. Altre favorite per il mondiale 2020 sono: Polonia, Tunisia, Marocco, Germania. L'Italia finalmente parteciperà al prossimo mondiale arrivando alla finalissima e perdendo con il Gabon per 2-1. Fin qui l'allenatore più bravo è stato quello della Croazia. Non ho mai visto una visione tattica così completa.

Purtroppo la Fifa vorrebbe annullare questo mondiale. Motivo? Non ha vinto il Qatar che meritava per tutto l'investimento e l'organizzazione. Per cui la Fifa delibera l'edizione 2026 della World Cup non si terrà più in Stati Uniti-Canada-Messico, ma di nuovo a Doha. E per sempre. Almeno per tutto il 21th Century. Dispiace per l'Italia che ambiva a organizzarlo nel 2042 a Palermo. Ma Infantino ha detto: Doha fisso. E arbitri a favore del Qatar sempre! Per arrivare ad avere cinque coppe del mondo come il Brasil. Altro obbligo introdotto da Infantino: le nazionali di calcio che partecipano alle Olimpiadi non possono fare il campionato del mondo. Per cui da qui in avanti ai giochi olimpici solo: Bermuda, India, Nuova Caledonia, Malta ecc.