Ho guardato Inghilterra-Galles nel metaverso e non c'ho capito niente

Ho voluto sentirla alla radio per non essere influenzato, poi l'ho rivista su YouTube. Ma che razza di radiocronaca mi hanno fatto credere? Poi su TikTok con inquadrature di regie diverse. Anche qui sembrava un'altra partita. Instagram coincideva con la radio, per sicurezza l'ho rivista su Facebook e la sorpresa è stata totale

Dopo la partita con l'Uruguay sono convinto: il Portogallo vincerà questi mondiali (e quelli del 2026). E parliamo di avere come avversario l'Uruguay, nel rating mondiale la squadra n. 1 Fifa. Meno male che l'Italia a Palermo ha perso con la Macedonia del nord, altrimenti toccava fare la terza gara a Lisbona contro Ronaldo e Pepe. Sai che ridere. Parliamo di una disfatta da far saltare tutto il movimento calcistico italiano. In questo momento sto vedendo Ecuador-Senegal, è senz'altro al più bella partita fin qui giocata. Non escludo che le due nazionali si troveranno in semifinale. Poi in finale va il Senegal (dispiace dirlo). Essendo mio zio in Ecuador, avendo sposato a Milano nel 2009 una signora delle Galapagos. Prima ho guardato Olanda-Qatar, mi sono divertito. Dispiace che l'arbitro abbia favorito l'Olanda, c'erano almeno due rigori per i qatarioti. Che comunque arriveranno alla finale (penso… ma è difficile).

E veniamo alla partita top della giornata: Galles-Inghilterra. Ho voluto sentirla alla radio per non essere influenzato. Poi l'ho rivista su YouTube. Ma che razza di radiocronaca mi hanno fatto credere? A vedere la partita, di persona ti accorgi che alla radio è tutto falso (circa il 95 per cento). Non c'è dolo, è solo protagonismo del commentatore che ha un'occasione per vantarsi. Essendo un calciatore mancato. Poi però ho rivisto la partita su TikTok con inquadrature di regie diverse. Anche qui Galles-Inghilterra sembrava un'altra partita rispetto a YouTube. Allora sono andato su Instagram a vedermela: qui sembrava uguale alla radiocronaca dell'amico commentatore. Per cui lo devo riabilitare e mi scuso. E' stato professionale, non ha aggiunto o tolto nulla. Infine ma per sicurezza l'ho rivista su Facebook. Beh, qui la sorpresa è stata totale: hanno dato Galles-Inghilterra in versione metaverso. Per cui non ho capito niente. Solo che entrambe le federazioni per aver dato il permesso a Facebook di fare così sono state radiate dalla Fifa.

Per finire con la giornata più importante di Qatar '22: Iran-Usa, le due future superpotenze del calcio planetario. Bella partita. Mi aspettavo più gol. Portiere dell'Iran straordinario. Dovrebbe però cercare di non andare troppo a centrocampo per caricare i suoi. Rischia pallonetti. Che per adesso no.