La pomata per il mal di balle

Photo by Bee Naturalles on Unsplash

Non è ancora in commercio. Motivo? I 26 mila volontari che l'hanno testata hanno detto 26 mila cose diverse. C'era anche chi si innamorava per niente

La famosa (e attesa) pomata per il mal di balle non è ancora in commercio. Motivo? I 26 mila volontari che l'hanno testata hanno detto 26 mila cose diverse. Chi sosteneva di non sentirsi più la sacca, per cui chiedeva a un amico fidato: guarda se ho ancora tutto; lui: no! Chi diceva di non ricordarsi più dove abitava (prima di usare la pomata sì). Chi si innamorava per niente. Alcuni soggetti hanno dichiarato che dopo l'applicazione avevano manie di suicidio. Alcuni cercavano un fiume dove buttarsi. Altri buttavano la pomata nel fiume. Insomma la società cosmetica che l'ha brevettata non si sente di metterla in vendita. Il prezzo a barattolo è 500 euro (un chilo).