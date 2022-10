E se poi fosse un governo La Russa?

Mattarella chiama Meloni per una proposta "allettante". Ecco le pazze intercettazioni del nostro infiltrato speciale

Gentilmente veniamo a conoscenza di questa curiosa telefonata: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiama Giorgia Meloni. “Pronto? Dottoressa Meloni, sono Sergio”.

Meloni: “Sergio Romano?”.

“No! Mattarella”.

“Ah scusi presidente, sembrava la voce dell’ambasciatore Romano che metto alla Farnesina”.

Mattarella: “Vi chiamavo per una proposta completa e bella”.

“Mi dica ogni cosa, presidente, farò tutto quello che dice lei”.

“Su proposta di un mio fidato consigliere, vi darei l’incarico di formare l’esecutivo”.

“Grazie mille presidente”.

Mattarella: “Voi dovrete accettare, fare le consultazioni di rito, poi tornare al Quirinale e rimettere il mandato”.

Meloni: “Motivo? Senza mancare di rispetto all’istituzione che rappresenta”.

Mattarella: “Forza Italia non vuole entrare nel suo governo; darebbe un appoggio esterno e lei non può avere l’eventualità di andare in minoranza a ogni proposta di legge ecc.”.

Meloni: “Certo! Non accetto! O Berlusca e Forza Italia entrano con convinzione e ministri oppure meglio gettare la spugna. Torniamo al voto, presidente! Sciolga le Camere!”.

Mattarella: “Calma, calma! Dottoressa Meloni, farei così: dopo che lei mi ha dato indietro il mandato, darei un incarico esplorativo al presidente del Senato”.

“Ignazio?”.

“Lui riesce a mettere in piedi una maggioranza senza Forza Italia, ma con dentro Calenda e Renzi e cinquanta deputati dei pentastellati che si staccano da Conte. Quindi niente elezioni. E via al primo governo La Russa”.

Meloni: “E per me?”.

Mattarella: “Appena lei compie cinquant’anni, cioè nel 2025, mi dimetto e lei viene eletta al Quirinale”.

Meloni: “Ma siamo sicuri?”.

Mattarella: “Di sicuro non c’è niente, anche perché Berlusconi vuole fare lui il presidente della Repubblica”.

Meloni: “Va bene! Accetto il rischio, meglio la gallina domani (Quirinale) che l’uovo oggi (Chigi)”.

Mattarella: “Brava! Per il resto tutto bene?”.

Meloni: “Sì presidente, per il resto tutto bene!”