Nuove regole per catalogare i grandi obesi

Photo by Siora Photography on Unsplash

Direttamente dall'Oms, un criterio universale che rapporta il peso all'altezza. Almeno così dice Maurizio Milani

Nuova classifica dell’Oms delle persone in base al peso: oltre i cento chili rispetto all’altezza dell’individuo (es. 180 cm per 280 kg), grande obeso; oltre i duecento chili (es. 170 cm per 375 kg), animale da tiro; invece per essere obeso semplice bastano quaranta chili in più.

Cetaceo invece è chi arriva alla mezza tonnellata. Ad oggi non risulta schedato nessuno. C’è uno in Oregon (Stati Uniti) che è 491 kg. Dovrebbe arrivare al record entro sera. A quel punto scatta l’arresto e l’obbligo di firma.