Come fare ripartire una centrale nucleare. Il manuale dell'Innamorato fisso

L'Innamorato Fisso, Maurizio Milani, è a Caorso, provincia di Piacenza, per una protesta civile: vuole fare ripartire la centrale nucleare chiusa dal 1980. Ha fatto un comitato, ma c'è solo lui. Però ha un maglione e delle scarpe bellissime, che non sembrano neanche comprate con i soldi del reddito di cittadinanza. E vuole tagliare il lucchetto per rimettere in moto il reattore. Ecco come si fa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE