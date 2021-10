Ragionamenti razzisti in tram

Photo by Aayush Gupta on Unsplash

Si pensa che in Africa siano fermi al 1400, mentre ci sono delle eccellenze

Ecco un altro ragionamento razzista che va segnalato. Ieri sul tram a Milano uno fa: “Guarda quello! Sarà un direttore di giornale africano”. Io: “Scusi? Gentilmente! Cosa hanno di diverso i direttori di giornali dell’Africa dai nostri?”. Lui: “Ma lei è razzista?”. Io: “No, certo che no!”. Lui: “Nemmeno io, volevo dire che vedendo uno con i calzoncini corti, le calze e la canottiera, mi ricordava…”. Io: “Perché, ha visitato una redazione di giornale in Africa?”. Lui: “No! Ma immagino che siano vestiti da circo. Spero di non essere razzista e se lo sono stato, mi scuso e ritiro la frase”. Io: “Ma no! Non è razzismo, è solo una convenzione sociale. Si pensa che in Africa siano fermi al 1400, mentre ci sono delle eccellenze”. Lui: “Ha ragione! Mi scuso ancora!”. Io: “Ma si figuri! Può capitare”.