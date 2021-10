L'ultimo duello in una birreria di Milano

Photo by Amie Johnson on Unsplash

I parenti attuali dei soldati di ventura del 1600 ancora fanno gli spacconi

Alcuni soldati di ventura si stabilirono a viale Piceno a Milano. Parliamo del 1600. I loro parenti attuali si vantano nelle birrerie della zona: “Discendo da un soldato di ventura…”.

Barista: “Non mi interessa! Sono già fidanzata con un erede dell’ammutinato del Bounty”.

“Posso sfidarlo a duello per te?”.

Barista: “No! Oggi è in gita sui Balcani”.

“Che zona?”.

Barista: “Non me l’ha detto! Per me è a letto!”.