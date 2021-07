L'albergo diurno più bello del pianeta

Questa splendida latrina, in stile liberty, in centro-centro a Milano non trova un gestore. Per i turisti per esempio era comodo: allora costava mille lire, doccia duemila lire. Fidanzamento a trattativa privata

Noi soci del circolo Cobianchi (Milano) è anni che lo vediamo chiuso. Questa splendida latrina, in stile liberty, in centro-centro a Milano non trova un gestore. La licenza di latrinaio è stata portata in comune dall'ultimo titolare. Parliamo del 1983. Tutto è rimasto come allora: le turche; la sala barber shop; gli orinatoi; le docce per innamorati; gli arredi sono di pregio; la sala del bridge; l'angolo caffetteria. Invito tutti a vedere su Google le foto di circolo Cobianchi Milano. Detto il diurno più bello del pianeta. Quando era in attività non era obbligatorio essere socio per entrare. Per i turisti per esempio era comodo. Allora costava mille lire. Doccia duemila lire. Fidanzamento a trattativa privata. Ma non si è mai verificato. Per noi soci, la moralità era la cosa principale.

