A far niente tutto il giorno diventi matto. Meglio inquinare

Il comune non ritira l'alluminio e io lo butto nel Lambro: può venire qualche senso di colpa è vero, ma in quel caso ci pensa Legambiente. E poi così non ci si annoia

Da diversi anni conservo tutti i barattoli di pesche sciroppate che ho mangiato. Ieri le ho messe fuori insieme al vetro. Il comune non le ha ritirate. Anzi mi ha lasciato un biglietto: “Si vergogni! Mettere fuori cinque quintali di alluminio in lattine di pesche!”. Ho noleggiato un furgone, le ho caricate e le ho buttate nel Lambro. Poi mi è dispiaciuto: ho chiamato dei volontari di Legambiente. Le abbiamo recuperate. E anche oggi, si può dire, sono stato impegnato una giornata. Piena. Quelle che piacciono a me. A far niente tutto il giorno diventi matto. Sono andato a letto contento.

