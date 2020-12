Arrestateli tutti (anche se non hanno fatto niente)

Quelli con la testa a forma di pera non lavorano e sono tutti maschi. Ma pure gli altri non scherzano

Pubblicità

Gli uomini con la testa a forma di pera abitano tutti nello stesso condominio. Così gli è stato imposto dal comune. Sono di diverse età. Tutti maschi. Non lavorano. Invece in un altro condominio ci sono quelli con il fisico a forma di pera (spalle strette e fianchi larghi). Anche loro non lavorano. Aspettano di essere mantenuti dal comune. Che gli ha già dato l’alloggio gratis. Il numero degli uomini con la testa a forma di pera è molto alto. Forse per le condizioni che determinano la forma della testa. Non è infatti ereditaria questa caratteristica. I figli dei testa di pera di solito hanno la testa a forma normale. Mentre a volte due coniugi con testa normale hanno la gradita presenza di un ragazzo con la testa a forma di pera. Per me comunque andrebbero tutti arrestati, sia i testa di pera sia gli altri. Anche se non hanno fatto niente, chiariscano dov’erano ieri sera. Nonostante ieri sera non sia successo niente di rilevante. Ma la gioia è stata così forte che ci siamo offesi.

Pubblicità