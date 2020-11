"Caro presidente Conte". Lettera di uno studente lavoratore cinquantenne

Gentile presidente del Consiglio. Sono uno studente lavoratore di 51 anni. Frequento con discreto profitto il corso di 150 ore alla Camera del Lavoro di Milano. Per noi che abbiamo solo la licenza elementare, questa scuola (della Cgil) per diplomarsi in terza media è fondamentale. Purtroppo con suo decreto (del 4-11 c. a.) i corsi in questione sono stati aboliti. Capisco sospenderli, ma abolirli per sempre non è giusto.

Pubblicità

Pubblicità