Milano, (not so) smart city

In alcune zone di Milano c’è il cartello: Unesco Free. Come per dire: “Siccome ci sono più siti Unesco che quelli no al mondo… Ci si distingue per questo”. L'Unesco si è offeso, ma neanche. Milano è anche l'unica città al mondo elettric-car free. Con delibera comunale votata da tutti. E’ vietata la circolazione alle auto elettriche. Te le trovi alle spalle senza accorgerti perché sono silenziose. Per un pedone è un rischio. Per legge le auto elettriche non hanno clacson (che fa inquinamento acustico). Meglio una Maserati che la senti a un chilometro di distanza che sta arrivando e giustamente ti sposti. Anche perché è guidata dalla donna dei tuoi sogni, Anna Falchi. E pensare che la prima auto elettrica è stata realizzata a Milano. Gli inventori erano due meccanici di motoscope. Tra parentesi, il Comune di Milano ha il parco motoscope più grande del mondo. Al servizio del cittadino ce ne sono ben 421 mila. A Tokyo 192. Comunque l’auto in questione aveva autonomia di un chilometro. La batteria era il 99 per cento di tutta l’auto. Per ricaricarla ci volevano diverse ore. Subito fu buttata nel Lambro, dov’è rimasta fino a ieri. E’ stata tirata su da un funzionario Unesco per darle il bollino di stato. Noi siamo contro, però fate come volete.

