Minibot sia. Proposte per la stampa

Passati per legge i minibot dobbiamo stamparli con figure che invitano all’acquisto.

Sul minibot da mille euro metterei Tardelli che esulta per il gol del Mondiale.

Sul minibot da millecinquecento euro metterei l’isola di Ventotene. La P.A. Pagherà i fornitori con tale valuta parallela all’euro.

Ps. Bello il minibot con Tardelli (lo aveva in mano Borghi). Facciamone anche uno con Tardelli in pachina dell’Inter che prende 6 a zero nel derby. Quello vale di più.