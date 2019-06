Il mulino della stanga è un mulino meno romantico dell’altro. All’entrata, anzi a circa 500 metri dall’edificio, c’è una stanga. Senza nessun cartello se superi la stanga iniziano le trappole. Sono circa 26. E in una vieni catturato. Noi dei servizi vogliamo sapere chi sei. Infatti il mulino della stanga è la sede dei nuovi servizi segreti europei istituiti ieri. Si trova in località segreta, ma neanche. E’ a 1 km da Milano. Era di mio fratello di 76 anni, venduto a una società per 30 milioni di euro. Li ha tenuti tutti lui. Spero che li spenderà nel bere.