Il problema di amarle tutte

Non per prendere in giro le cantanti che amo. Ma alla fine delle canzoni su YouTube c’è “scrivi un commento”. L’ho scritto a: Britney Spears, Rihanna, Beyoncé, Katy Perry.

A tutte la stessa frase: “You are the artist most beautiful in the world. Love for you. Baci kiss”.

Non penso che fanno i controlli incrociati tra uffici stampa e dicono “guarda questo pirla scrive a tutte che le ama, nemmeno una variazione. Ma non va a lavorare?”. Risposta: “No”.