Voto Forza Italia per salvare Venezia

Anche per questa tornata elettorale direi di votare Forza Italia. Anche in Europa che prima scherzavano il suo leader hanno capito che è cento volte meglio di Grillo e compagnia di giro. Se è ancora in lista voto Laura Comi (comunque la voto lo stesso).

A) perché è preparata;

B) perché è bella.

L’unica cosa che chiedo ai parlamentari azzurri in Europa è avere una sede della Commissione in Italia a Venezia. La Mogherini confermata agli Esteri. Un intervento all'Assemblea a Strasburgo potrebbe essere: in merito ai cambiamenti del clima che mettono a rischio Venezia, vorrei invertire la domanda: secondo voi era un posto dove farci una città? In pratica sul mare. Cosa vi aspettavate?

Mi stupirei se rimane così per diecimila anni. Ancora.